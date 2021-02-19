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СК завершил расследование дела о вооруженных нападениях на граждан в Москве
Фото: СК РФ

СК завершил расследование дела о вооруженных нападениях на граждан в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Летниковская улица Карта всех событий

Следователи завершили расследование уголовного дела о вооруженных нападениях на граждан в столичном регионе. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, с января по июнь 2018 года группа лиц совершала кражи и нападения на граждан с применением огнестрельного оружия. В результате было совершено не менее трех особо тяжких преступлений. Также они причастны к похищению денежных средств и чужого имущества вблизи дома по улице Летниковской в Москве. Позднее в июне 2018 года на улице Гарибальди участники этой же банды совершили разбойное нападение на мужчину и похитили у него более 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, в апреле и мае 2018 года участники банды при содействии трех сотрудников дорожно-постовой службы похитили денежные средства у иностранных граждан в размере 3 миллиона 990 тысяч рублей. В результате были возбуждены уголовные дела.

Следователи собрали необходимую доказательную базу. Уголовное дело передано в в суд для рассмотрения по существу.

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уголовное делоГСУ СК РФМосква
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