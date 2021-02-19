Столичные полицейские задержали находящегося в розыске иностранца

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В Москве полицейские задержали мужчину, который был объявлен в розыск в Узбекистане. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что полицейские в центре столицы остановили иномарку, за рулем которой оказался уроженец Узбекистана. Правоохранители установили, что он находится в федеральном розыске за изготовление и распространение материалов, угрожающих общественной опасности, а также участие в религиозной экстремистской организации.

Мужчину арестовали, добавил источник.

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