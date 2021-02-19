Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские врачи спасли пациентку с выявленной двадцать лет назад грыжей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи спасли пациентку с выявленной двадцать лет назад грыжей

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Вавилова, 61с11Карта всех событий

Врачи Городской клинической больницы имени Виноградова прооперировали женщину, у которой грыжа была выявлена 20 лет назад и уже протерла кожу живота. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что пупочная грыжа была выявлена у москвички 20 лет назад, было необходимо оперативное вмешательство, но женщина постоянно переносила его дату, а затем и вовсе отказалась от него. При этом за долгое время кожа в области грыжи сильно истончилась из-за постоянного трения. В какой-то момент женщина упала, и это привело к разрыву кожи и грыжевого мешка, в результате чего произошло выпадение части кишечника.

Женщина была госпитализирована в хирургическое отделение больницы имени В. В. Виноградова.

— Врачи-хирурги провели экстренную операцию — выполнили грыжесечение с пластикой апоневроза, — отметили в сообщении.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и через несколько дней женщину выписали из больницы.

В пресс-службе департамента добавили, что каждый год в больнице медпомощь оказывают более 50 тысячам пациентов.

Читайте также: Уникальное производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне

врачоперациягрыжа
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте