Московские врачи спасли пациентку с выявленной двадцать лет назад грыжей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 61с11 Карта всех событий

Врачи Городской клинической больницы имени Виноградова прооперировали женщину, у которой грыжа была выявлена 20 лет назад и уже протерла кожу живота. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что пупочная грыжа была выявлена у москвички 20 лет назад, было необходимо оперативное вмешательство, но женщина постоянно переносила его дату, а затем и вовсе отказалась от него. При этом за долгое время кожа в области грыжи сильно истончилась из-за постоянного трения. В какой-то момент женщина упала, и это привело к разрыву кожи и грыжевого мешка, в результате чего произошло выпадение части кишечника.

Женщина была госпитализирована в хирургическое отделение больницы имени В. В. Виноградова.

— Врачи-хирурги провели экстренную операцию — выполнили грыжесечение с пластикой апоневроза, — отметили в сообщении.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и через несколько дней женщину выписали из больницы.

В пресс-службе департамента добавили, что каждый год в больнице медпомощь оказывают более 50 тысячам пациентов.

Читайте также: Уникальное производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне