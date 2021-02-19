Суд приговорил к семи годам тюрьмы обвиняемого в подготовке теракта в Москве

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Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы гражданина Киргизии, обвиняемого в подготовке теракта в Москве. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что мужчина осужден за пропаганду терроризма в интернете и подготовку к террористическому акту. По данным следствия, житель Киргизии приехал в Россию в сентябре 2019 года. В Москве он готовился к теракту и пытался завербовать соучастников. Мужчину удалось задержать в октябре 2019 года.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, из которых три года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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