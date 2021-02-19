Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд приговорил к семи годам тюрьмы обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Фото: pixabay

Суд приговорил к семи годам тюрьмы обвиняемого в подготовке теракта в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы гражданина Киргизии, обвиняемого в подготовке теракта в Москве. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что мужчина осужден за пропаганду терроризма в интернете и подготовку к террористическому акту. По данным следствия, житель Киргизии приехал в Россию в сентябре 2019 года. В Москве он готовился к теракту и пытался завербовать соучастников. Мужчину удалось задержать в октябре 2019 года.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, из которых три года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Читайте также: Столичные полицейские задержали находящегося в розыске иностранца

уголовное делоМосквасуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте