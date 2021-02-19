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Автоэксперт посоветовал водителям не держать машины в теплых гаражах зимой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Автоэксперт посоветовал водителям не держать машины в теплых гаражах зимой

Елена Фролова

Общество

Большую опасность для кузова машины представляют перепады температуры, которые может вызвать хранение транспортного средства в теплом гараже зимой. Об этом Nation News рассказал автоэксперт Михаил Субботин.

Обычно причиной преждевременной коррозии кузова становятся доработки, которые автолюбители проводят самостоятельно без соблюдения технологий. Самая популярная среди них — использование виниловой пленки, защищающей авто от сколов. При неправильном ее нанесении может образоваться ржавчина. То же самое касается специального состава, наносимого на колесные арки для улучшения шумоизоляции. Коррозию может вызвать и неправильно установленная защита моторного отсека.

При этом эксперт отметил смекалку российских автовладельцев. Например, они знают, что наносить виниловую пленку нужно с применением специального оборудования где-то под открытым небом, поэтому понимающие технологию данного процесса не допускают ошибок.

— Если делать шумоизоляцию не по технологии, могут скапливаться вода и грязь. Особенно внутри дверей, порогов. Возможны очаги коррозии, — рассказал Михаил Субботин.

Однако более суровую опасность представляют перепады температур. По мнению автоэксперта, это особенно касается тех, кто живет в европейской части России.

— Если дорога соленая, конечно, машину нужно мыть. Соль и перепады температуры, пляшущей около нуля, провоцируют коррозию. Убирайте соль, мойте авто. Не нужно делать это каждый день, но хотя бы раз в две недели, в зависимости от погоды. Лучше не загонять автомобиль зимой в теплый гараж — пусть стоит на улице, — добавил Михаил Субботин.

Тогда, по его словам, машина не будет страдать от температурных перепадов, не будет образовываться пар или вода на стенках.

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