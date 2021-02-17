Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт объяснил, почему важно быстрее вызволить машину из-под снега
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил, почему важно быстрее вызволить машину из-под снега

Татьяна Плотникова

Общество

Эксперт объяснил, почему важно быстрее вызволить машину из-под снега

Автовладельцам не стоит затягивать с откапыванием машины после снегопада. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт пояснил, что в случае промедления снежный покров затвердеет, слежавшись под солнцем, станет плотным и покроется коркой. В результате очистить автомобиль от снега станет еще сложнее.

— Откладывать этот процесс совершенно не стоит, поскольку есть риск, что вы его отложите до весны, и за это время вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения, — предупредил Шапарин.

Специалист порекомендовал, откопав автомобиль, не пытаться самостоятельно очистить кузов от намерзшего снега и льда — велик риск поцарапать машину. Шапарин советует отправиться на автомойку и вымыть транспортное средство теплой водой, затем продуть стыки и соединения, а в завершение нанести силиконовую смазку.

— Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, какими советами по наиболее эффективной очистке машины от снега делятся интернет-пользователи.

Читайте также: Автоэксперты дали советы, как уберечь лобовое стекло от трещин в морозы

автомобилисоветы экспертовснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте