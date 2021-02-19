Участковый и бывший полицейский в Москве продали квартиры умершего человека

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Полиция в Москве задержала участкового и бывшего сотрудника ППС, которые по поддельным документам продали две квартиры скончавшегося москвича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что в деле фигурируют участковый по району Черемушки и бывший сотрудник ППС, который был уволен больше десяти лет назад.

— Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что руководители подозреваемого будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчины выручили за продажу квартир 16 миллионов рублей.

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