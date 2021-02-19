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Мосгортранс отреагировал на поведение курьера, заехавшего в трамвай на мопеде
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Мосгортранс отреагировал на поведение курьера, заехавшего в трамвай на мопеде

Кирилл Николаев

Происшествия

Курьер доставки пиццы заехал в трамвай прямо на мопеде. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, в результате инцидента возникла угроза безопасности пассажирам. На просьбы и жалобы людей курьер не обращал внимания и продолжил ехать в трамвае. Мосгортранс отреагировал на поведение мужчины. На него напишут заявление в полицию.

Водителю мопеда могут выписать штраф. Если совершенное действие признают хулиганством, то мужчине грозит лишение свободы.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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Москватрамвайкурьер
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