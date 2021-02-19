Столичные автомобилисты смогут парковаться по карте «Тройка» на 11 паркингах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На 11 московских паркингах со шлагбаумом автомобилисты смогут заехать по карте «Тройка» вместо парковочного билета. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Эта услуга будет доступна на восьми перехватывающих парковках и трех почасовых. Уточняется, что для въезда на них необходимо лишь приложить карту «Тройка» к стойке со шлагбаумом. При этом получать парковочный билет не нужно.

— С сегодняшнего дня на 11 городских паркингов со шлагбаумом можно заехать по карте вместо парковочного билета. Новая система въезда очень удобна для пользователей перехватывающих парковок — тех самых, которые бесплатны для автомобилистов, пересаживающихся на метро, МЦД или МЦК, — цитирует Telegram-канал «Дептранс Москвы» руководителя департамента Максима Ликсутова.

Отмечается, что нововведение благотворно отразится на экологии, позволив отказаться от множества одноразовых парковочных билетов.

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