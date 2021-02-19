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Столичные автомобилисты смогут парковаться по карте «Тройка» на 11 паркингах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные автомобилисты смогут парковаться по карте «Тройка» на 11 паркингах

Анастасия Колоскова

Город

На 11 московских паркингах со шлагбаумом автомобилисты смогут заехать по карте «Тройка» вместо парковочного билета. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Эта услуга будет доступна на восьми перехватывающих парковках и трех почасовых. Уточняется, что для въезда на них необходимо лишь приложить карту «Тройка» к стойке со шлагбаумом. При этом получать парковочный билет не нужно.

— С сегодняшнего дня на 11 городских паркингов со шлагбаумом можно заехать по карте вместо парковочного билета. Новая система въезда очень удобна для пользователей перехватывающих парковок — тех самых, которые бесплатны для автомобилистов, пересаживающихся на метро, МЦД или МЦК, — цитирует Telegram-канал «Дептранс Москвы» руководителя департамента Максима Ликсутова.

Отмечается, что нововведение благотворно отразится на экологии, позволив отказаться от множества одноразовых парковочных билетов.

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