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Дептранс показал снимки котиков, живущих в московском метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дептранс показал снимки котиков, живущих в московском метро

Анастасия Волоснова

Город

Столичный департамент транспорта показал фотографии котов, живущих в депо московского метро. Снимки опубликовала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По словам пресс-службы, в Дептрансе любят котиков. Судя по фотографиям, работники метро иногда подкармливают животных и дают им молоко.

— Мы действительно любим котиков в метро. Немного тепла и хартбрейкинг контента вам в вечернюю ленту, — говорится в сообщении.

Дептранс показал снимки котиков, живущих в московском метроФото: Telegram / Дептранс Москвы

В ведомстве добавили, что грызунов в столичном метро встретить невозможно.

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Метроживотныекоты
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