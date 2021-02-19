«Приятного аппетита»: Екатерина Гусева опубликовала новое видео

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Актриса Екатерина Гусева поделилась с фанатами новым видео. На нем запечатлено, как актриса вместе со своими друзьями сидит в кафе в ожидании актера Евгения Папунаишвили.

— А сегодня Женечка запаздывает, — подписала видео актриса.

Подписчики принялись обсуждать видео в комментариях.

«Приятного аппетита»; «И его в угол за опоздание»; «Катюша, победы вам»; «Как приятно вас всех лицезреть. Успехов и душевного тепла», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Гусевой.

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