Корабли Тихоокеанского флота провели учения в заливе Петра Великого

Фото: Сайт Министерства обороны России

Учения по отработке стрельб в Японском море провели корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщил НСН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Стрельбу в заливе Петра Великого вели по воздушной цели с большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».

— В полигоне боевой подготовки экипаж БПК (большой противолодочный корабль — прим. «ВМ») во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, — уточнили в ведомстве.

Во время учений были произведены выстрелы по сбрасываемой парашютной мишени. Для этого использовались 100-миллиметровые корабельные артиллерийские установки АК-100. Помимо этого, корабль отработал постановку радиоэлектронных помех.

Вместе с тем в учениях принимал участие ракетный катер ТОФ «Р-14», который провел стрельбу по морским и воздушным целям.

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