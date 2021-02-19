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Гидрометцентр объяснил причину необычной снежной погоды в Крыму
Фото: rk.gov.ru

Гидрометцентр объяснил причину необычной снежной погоды в Крыму

Никита Абрамов

Общество

Холодная и ветреная погода в Крыму, которая сопровождается обильными снежными осадками, произошла от столкновения холодного воздуха из Европейской части России с теплым воздухом со Средиземного моря. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов. Это привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами и прежде всего с температурным режимом. Это привело к очень интенсивным осадкам, причем всех видов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он добавил, что подобная погода наблюдается на данный момент по всему Черноморскому побережью. Улучшение ситуации начнется с воскресенья, 21 февраля.

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