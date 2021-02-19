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Более 44 тысяч водительских удостоверений выдала ГИББД по Москве в 2020 году
Фото: Pixabay / Michal Jarmoluk

Более 44 тысяч водительских удостоверений выдала ГИББД по Москве в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

Столичная Госавтоинспекция выдала более 44 тысяч водительских удостоверений в 2020 году. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Отмечается, что из указанного количества только восемь процентов государственных услуг в каждом случае предоставлено подразделениями, расположенными в филиалах МФЦ. Эти цифры говорят о нагрузке приема населения в ставших привычными подразделениях ГИБДД.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году ГИБДД провела свыше 111 тысяч регистрационных действий с автомобилями, сообщает ТАСС.

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