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«Бабушки с ним практически не проводят время»: Решетова — о воспитании ребенка от Тимати
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Бабушки с ним практически не проводят время»: Решетова — о воспитании ребенка от Тимати

Ксения Монахова

Звезды

Модель Анастасия Решетова ответила на интересующие вопросы поклонников о том, как проходит воспитание ее ребенка от известного рэпера Тимати.

В формате Stories в своем Instagram-аккаунте она призналась, что у годовалого Ратмира есть няня. При этом обе бабушки ребенка почти не проводят с ним время.

— Бабушки с ним практически не проводят время. Няня есть, конечно. Я много работаю сейчас, — написала Решетова.

Она добавила, что няня для нее — это не обслуживающий персонал, а часть команды и даже семьи. Модель подчеркнула, что относится ко всем работникам должным образом и со всей душой.

Напомним, осенью возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова сообщила об их расставании, подчеркнув, что 2020 год оказался тяжелым, и их союз не выдержал. Пара была вместе шесть лет, в 2019 году у них родился сын Ратмир.

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звездные детиТиматиАнастасия Решетова
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