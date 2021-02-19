Роспотребнадзор: Опасность проникновения чумы в Россию отсутствует

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Опасность появления чумы на территории России практически отсутствует, так как у Демократической республики Конго и РФ нет прямого авиасообщения. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— На настоящий момент Российская Федерация не имеет прямого авиасообщения с ДР Конго. На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о заражении более 500 человек чумой в Конго. На данный момент зафиксировано около 30 погибших.

Читайте также: Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго