Роспотребнадзор: Опасность проникновения чумы в Россию отсутствует
Опасность появления чумы на территории России практически отсутствует, так как у Демократической республики Конго и РФ нет прямого авиасообщения. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
— На настоящий момент Российская Федерация не имеет прямого авиасообщения с ДР Конго. На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее сообщалось о заражении более 500 человек чумой в Конго. На данный момент зафиксировано около 30 погибших.
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