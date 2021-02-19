Частный дом и близлежащие постройки загорелись в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Студенцы, 18 Карта всех событий
Частный дом загорелся в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 19 февраля.
Инцидент произошел по адресу поселение Рязановское, деревня Студенцы, дом 18. Огонь перекинулся на близлежащие постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Читайте также: Столичные полицейские задержали находящегося в розыске иностранца