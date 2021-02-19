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Частный дом и близлежащие постройки загорелись в Новой Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Частный дом и близлежащие постройки загорелись в Новой Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Студенцы, 18 Карта всех событий

Частный дом загорелся в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 19 февраля.

Инцидент произошел по адресу поселение Рязановское, деревня Студенцы, дом 18. Огонь перекинулся на близлежащие постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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