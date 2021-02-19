«Московские суворовцы» передали храму Росгвардии православные святыни

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В пятницу, 19 февраля, благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия и общественная организация «Московские суворовцы» передали в дар храму Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского при ОМОН ГУ Росгвардии по городу Москве православные святыни. Церемония прошла в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», реализуемой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мероприятие посетили представители правительства Москвы, руководства ОМОН, ветеранских и общественных объединений.

Храму передали Крест с частицей Святого Животворящего Креста Господня и частицы святых мощей святых покровителей воинства: Святого великомученика Георгия Победоносца, Святого великомученика Дмитрия Солунского, Святого мученика Иоанна Воина и Святого праведного воина Феодора Ушакова. Храм святого благоверного великого князя Дмитрия Донского при ОМОН ГУ Росгвардии по Москве был основан в память погибших воинов ОМОН, СОБР и спецназа.

Перед началом церемонии настоятель храма иерей Владимир Федотов отслужил благодарственный молебен. В нем принял участие командир ОМОН ГУ Росгвардии по Москве генерал-майор Всеволод Овсянников.

— Несомненно, передача святых мощей важное событие в духовной жизни нашего отряда. Теперь сотрудники ОМОНа, СОБРа, Главного управления Росгвардии и члены их семей смогут поклониться благодати Божьей, помолиться перед частицами мощей святых о даровании физического и духовного здоровья, укрепления духа и веры, будут просить дать им силы для преодоления жизненных испытания. Эти молитвы, безусловно, помогут в выполнении тех непростых задач, которые возложены на наши подразделения, — отметил генерал-майор Всеволод Овсянников.

В свою очередь, президент благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева рассказала, что святыни привезли с Кипра, из Иерусалима и Санаксарского монастыря.

— В ковчеге находятся частицы мощей святых воинов. Они своими подвигами вдохновляют русское воинство служить на благо Отчизны и быть верными христианами, — подчеркнула она.

Программа «Духовное укрепление российского воинства» представляет собой комплекс мероприятий по возрождению и укреплению духовных основ служения Отечеству на основе православной веры и русских воинских традиций. Издавна в каждом воинском храме были свои походные ковчеги и алтари. В походных ковчегах, иконах, хоругвях хранились святыни — частицы мощей святых покровителей воинства. Перед каждым сражением воины молились и просили помощи у Бога и святых покровителей воинства.

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