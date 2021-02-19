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Свыше 63 тысяч человек обеспечат безопасность россиян 23 Февраля и 8 Марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 63 тысяч человек обеспечат безопасность россиян 23 Февраля и 8 Марта

Ксения Монахова

Общество

Более 63 тысяч человек и около 3,5 тысяч единиц техники обеспечат безопасность россиян в праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что ведомство усилило силы и средства для обеспечения безопасности граждан на грядущие праздники.

— МЧС обращает особое внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности в праздничные дни, а также не перегружать электрическую сеть, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять детей без присмотра, — цитирует слова пресс-службы РИА Новости.

Задействованные подразделения уже перешли в готовность к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее стало известно, что дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать для пассажиров на февральских и мартовских праздниках.

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