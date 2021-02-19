Эксперты рассказали, к чему приведет доступность льготной ипотеки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Опасения Центробанка России по поводу появления финансового пузыря непонятны. Об этом заявил заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News.

По его мнению, основная суть механизма льготной ипотеки заключается не в арифметических подсчетах, а в огромном импульсе предпринимательской активной деятельности и спроса среди потребителей.

— Несмотря на опережающий инфляцию рост цен на недвижимость, потребность в льготной ипотеке не снижается. Ее прекращение может привести не только к снижению спроса, но и к стагнации строительной и смежных отраслей, — объяснил Евгений Гольдфайн.

Экономист выразил уверенность в том, что если не будоражить рынок строительства резкими сменами ипотечной политики, то рыночные принципы ценообразования будет обеспечивать конкуренция. На данный момент можно наблюдать, что темпы роста цен на жилье не превышают инфляцию, а в некоторых регионах даже пошли вспять. По его словам, уровень ипотечной «закредитованности» жителей России значительно ниже, чем в странах Европы.

Тем временем эксперты считают, что решение оставить льготную ипотеку для отдельных регионов и категорий заемщиков станет оптимальным вариантом для того, чтобы не произошел рост долгов граждан и не возникли сложности в финансовой системе банков. Об этом сообщило ФАН.

По мнению топ-менеджера ИАЦ «Альпари» Андрея Лободы, идея председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной оставить адресные меры поддержки — хорошая, однако пока непонятно, насколько качественно она будет реализована.

— Думаю, что у многих многодетных семей и граждан, проживающих в малых городах и на сельских территориях, должен уже в этом году наступить настоящий праздник, если они получат ипотечное кредитование под четыре-пять процентов годовых, — отметил Андрей Лобода.

По его словам, важно на данный момент поддержать именно многодетные семьи, которые чаще всего входят в разряд тех, кто раздумывает над целесообразностью ипотеки. Он также отметил важность стимулирования строительства за городом, что будет обходиться гражданам дешевле, а также повысит рождаемость.

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