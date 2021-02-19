В правительстве РФ допустили продление программы льготной ипотеки после 2024 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Программа льготной ипотеки в России может быть продлена после 2024 года, однако некоторые ее механизмы могут быть изменены. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу, 19 февраля.

— По льготной ипотеке — в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения, — сказал он.

Марат Хуснуллин отметил, что застройщики могут рассчитывать на продление госпрограммы, передает РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей.

Напомним, кабмин России продлил программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Программа должна была действовать в РФ до 1 ноября 2020 года. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах.

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