Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеке для молодых семей

Эльвира Набиуллина также предложила свернуть программу льготной ипотеки под 6,5 процента / Фото: АГН «Москва»

Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить. Об этом сказала председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на встрече с сотрудниками банковской сферы.

— Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, небольшие суммы идут. Можно было бы критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок делать в зависимости от количества детей, — предложила она.

Также Набиуллина считает, что следует закрыть программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Она отметила, что рост цен на жилье уже превысил эффект от снижения ставок. Льготную ипотеку можно оставить только в регионах со слабо развитым строительным рынком, передает Пятый канал.

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