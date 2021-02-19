Юрист рассказал о распространенных уловках банков при ипотеке

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Банки часто прибегают к хитрым манипуляциям, чтобы навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите. Как минимум, они хотят продать страховку, которая может оказаться довольно дорогой. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

— Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите, — сообщил он.

Специалист отметил, что в этом случае речь идет о попытке манипуляции, потому что по закону выбор страховой компании не должен отражаться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.

Также юрист добавил, что существует еще одна распространенная ситуация, когда менеджер банка пытается убедить клиента, что квартиру, которая обременена ипотечным долгом, нельзя продавать. Банки не имеют права отказать в продаже, если клиент найдет деньги. Таким образом он закроет ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо, пояснил Петропольский, передает агентство «Прайм».

Кроме того, клиенту могут предложить сдать на регистрацию договор за 15-50 тысяч рублей, арендовать ячейки втридорога в этом банке, услуги юристов на аутсорсе и некие платные привилегии. В ответ на отказ менеджер начнет рассказывать, насколько это снижает процент одобрения ипотеки. Юрист порекомендовал не слушать доводы сотрудников банка, так как они действуют только в своих интересах, получая процент от навязанных платных услуг.

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