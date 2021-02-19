Глава СИЗО в Костроме заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру

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Начальника следственного изолятора в Костроме обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, мужчина в 2019 году неоднократно заставлял подчиненных делать ремонт в своей квартире. Об этом сообщили в региональном СК.

Уточняется, что подчиненные выполняли ремонт в свое рабочее время, а часть строительных инструментов и материалов приобреталась за счет изолятора.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что начальник следственного изолятора несколько лет подряд выписывал сотрудникам премии, но часть из них забирал себе. В общей сложности таким образом он получил порядка 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключен под стражу.

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