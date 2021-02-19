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Протечку после срыва гидранта устраняют на Каширском шоссе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Протечку после срыва гидранта устраняют на Каширском шоссе

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 84к1 Карта всех событий

Последствия протечки холодной воды в результате срыва гидранта устраняют на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Южного административного округа столицы.

— В 16:00 обнаружена течь холодной воды из гидранта по адресу Каширское шоссе, дом 84, корпус 1, — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что вызов аварийной службы был произведен оперативно. Гидрант перекрыли к 16:57.

В пресс-службе уточнили, что причину аварии полностью устранили. На данный момент устраняются последствия аварии и предпринимаются попытки избежать дальнейшей наледи на дороге.

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