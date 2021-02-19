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«Направил на нас пистолет»: пассажир такси рассказал о стрельбе в Лефортовском тоннеле
Фото: АГН «Москва»

«Направил на нас пистолет»: пассажир такси рассказал о стрельбе в Лефортовском тоннеле

Олег Сыров

Происшествия

Водитель такси открыл огонь в Лефортовском тоннеле Москвы. В результате инцидента, который произошел в пятницу, 19 февраля, никто не пострадал. Полиция проводит проверку. Что стало причиной происшествия, «Вечерней Москве» рассказал один из пассажиров.

По словам Алексея, он и его товарищ заказали машину через сервис «Яндекс.Такси». Во время поездки между молодыми людьми и водителем произошла ссора:

— Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать. Я перехватил его руку с оружием и заблокировал. Он выскочил из машины, — описал кульминацию конфликта Сиваков.

Собеседник «ВМ» заметил, что водитель остановил автомобиль прямо в тоннеле, хотя это запрещено ПДД, и, угрожая, потребовал, чтобы он и его товарищ вышли. Покинув машину, пассажиры напомнили таксисту, что в машине остались их личные вещи. После того как мужчины попытались приблизиться к авто и забрать свое имущество, водитель, по их утверждению, открыл огонь в воздух.

— Затем, направив на нас пистолет, таксист сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через 300 метров он их выбросил на дорогу. Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами, — пожаловался пострадавший.

Алексей уточнил, что ни он, ни его товарищ Владислав, который участвовал в злополучной поездке, не пострадали. После инцидента они написали заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Алексей Бирюков, комментируя произошедшее, заявил, что водитель работает в таксопарке «ДАКС-Драйв». До выяснения всех обстоятельств этого дела сервис ограничил ему доступ к заказам, сказал собеседник «ВМ». Он подтвердил, что расследованием инцидента занимается полиция.

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