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Народный календарь. Одежда какого цвета грозит бедой 20 февраля
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Одежда какого цвета грозит бедой 20 февраля

Василий Плиткин

Общество

Суббота, 20 февраля, известна в народном календаре как Могущница, Лука или Феня — спасовы коренья. В этот день в Православной церкви чтят память Луки Елладского.

По верованиям Древней Руси, в этот день под запретом находятся плохие поступки, злословие и обиды. Считалось, что совершавшие плохие поступки или ругавшиеся в этот день люди теряли свое хозяйство, весь год страдали от напастей и оказывались за чертой бедности.

Также в этот день ни в коем случае нельзя было носить одежду зеленого цвета. Она притягивала беду к человеку и его семье.

Люди 20 февраля готовили пироги с зеленью и укропом, чтобы поминать умерших родственников. Пироги носили на кладбище, ими было принято угощать малоимущих и бездомных. Считалось, что такой обряд может обеспечить дарителя здоровьем и процветанием на весь год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Одежда какого цвета грозит бедой 20 февраля

Приметы погоды обещали потепление при синих облаках, теплое лето при приходе тепла с севера и колючие ветры при красном заходящем солнце.

На эту дату приходится Всемирный день социальной справедливости, установленный Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать обеспечению людей полной занятостью, установлению социального благополучия для всех и искоренению нищеты.

20 февраля 1986 года на орбиту впервые была выведена научная станция «Мир». На десятки лет она стала единственной в своем роде, служа для исследования человеческого организма в космосе и выступая площадкой для крупных научно-технических экспериментов.

Также 20 февраля 1940 года впервые на экранах появились Том и Джерри — мультипликационная пара кота и мыши, впоследствии ставшая известной во всем мире.

В этот день родились российская певица Юлия Волкова, российский журналист Александр Гордон, Герой Советского Союза (посмертно) Лев Доватор, российский врач реаниматолог Елизавета Глинка, американский рок-музыкант Курт Кобейн, а также американская модель Синди Кроуфорд и барбадосская певица Рианна.

Именины отмечают Александр, Алексей и Петр.

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