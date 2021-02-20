Стало известно, как будут работать госучреждения в Москве на длинных выходных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

С 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества в столице изменится график работы центров социального обслуживания, дворцов бракосочетания и других государственных учреждений.

Так, в длинные выходные взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, 22 февраля принимать пациентов будут с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 20:00. Порядок предоставления помощи пациентам с коронавирусом останется прежним, а травмпункты будут открыты по графику медорганизации либо круглосуточно.

Детские поликлиники 22 февраля будут работать с 09:00 до 15:00, 21 и 23 февраля врачи будут приезжать к пациентам на дом с 09:00 до 15:00.

Молочно-раздаточные пункты все праздничные выходные будут открыты с 06:30 до 15:00.

Женские консультации будут принимать на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00 21 и 23 февраля. 22 февраля помощь женщинам будут оказывать с 09:00 до 15:00.

В субботу, 20 февраля, все ЗАГСы и дворцы бракосочетания Москвы будут работать в обычном режиме, с 21 по 23 февраля в организациях — выходные. В обычном режиме 21 февраля будут работать только дворцы бракосочетания № 1 и 3.

Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать только 23 февраля, в остальные выходные дни работа будет осуществляться в соответствии с привычным графиком.

Помимо этого, в длинные выходные не будут работать территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания. При необходимости работники социальной службы доставят на дом продукты и лекарства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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