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Очистные сооружения построят в поселении Внуковском
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Очистные сооружения построят в поселении Внуковском

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В деревне Ликове, расположенной во Внуковском поселении Новой Москвы, построят насосно-фильтровальную станцию с административно-бытовым комплексом площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, с 2012 года специалисты ведут в ТиНАО проектирование и строительство более 100 километров магистральных сетей.

— Опережающие темпы строительства инженерных сетей создают необходимые условия для динамичного градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов, — цитирует Жидкина официальный портал мэра Москвы.

Он также добавил, что по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» будет спроектирован и построен новый водовод от существующего водопровода около Ликовы на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе до водовода возле микрорайона Изварино.

На данный момент идет строительство мощных канализационно-насосных станций в административно-деловом центре «Коммунарка». Первую очередь канализационно-насосной станции в деревне Прокшино построят до конца 2021 года, уточнил Жидкин.

Кроме того, продолжается строительство тепловой магистрали от распределительной тепловой сети «Южное Бутово» до поселка Коммунарка. Также специалисты создают централизованную систему водоснабжения — строят магистральные сети вдоль Калужского и Киевского шоссе, заключил глава ведомства.

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