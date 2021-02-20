Полиция выявила притон для занятия проституцией в квартире на севере Москвы

Фото: tambov.gov.ru

Столичная полиция провела контрольную закупку в квартире на севере Москвы. Там был выявлен притон, в котором оказывались услуги интимного характера. Об этом в субботу, 20 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию о подозрительной квартире сообщил представитель общественной организации. Она рассказал, что там, скорее всего, девушки оказывают «сексуальные услуги клиентам за деньги».

Полицейские отправились по указанному адресу и обнаружили там четырех девушек от 24 до 43 лет. По данному факту организована проверка.

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