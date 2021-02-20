«Боря, что с вами?»: Корчевников напугал поклонников своим болезненным внешним видом

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram-аккаунте фотографию, которая вызвала опасение у поклонников относительно состояния его здоровья.

На снимке он позирует вместе с коллегой по телеканалу «Спас» Вероникой Иващенко. Однако некоторых поклонников телеведущего больше заинтересовал его внешний вид. Они отметили, что тележурналист выглядит не совсем здоровым.

«Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?»; «Борис, здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом»; «Борис, какой вы тут опухший. Глаз почти не видно», — написали в комментариях к посту фолловеры.

Фото: Instagram / Борис Корчевников

Нужно отметить, что опасения за здоровье Корчевникова неслучайны. Известно, что он перенес сложную операцию по удалению опухоли в районе головного мозга, после чего долго восстанавливался и до сих пор испытывает проблемы со слухом.

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