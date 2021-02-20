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Звезда сериала «Измены» пожаловалась на травлю из-за селфи с Прилучным
Павел Прилучный посоветовал коллеге не обращать внимание на хейтеров / Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Звезда сериала «Измены» пожаловалась на травлю из-за селфи с Прилучным

Юлия Курганова

Звезды

Звезда сериала «Измены», актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о травле в Сети из-за селфи с Павлом Прилучным. Она сообщила, что во время съемок в проекте «Призрак» ей приписывали отношения с экс-супругом Агаты Муцениеце. Причем вся эта история началась с безобидного совместного селфи.

Ильяшенко сказала, что видела Прилучного всего несколько раз в жизни. После того как актер опубликовал снимок из гримерки в Сети, артистка подверглась настоящей травле со стороны пользователей.

— Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его только восемь раз в жизни! И Паша зачем-то выложил нашу фотографию из гримерки у себя в Instagram. Такое началось! Мне какие-то тетки начали писать: «Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!» — рассказала Ильяшенко порталу Starhit.ru.

Актриса рассказала о произошедшем Прилучному. На что он ответил, что сам постоянно сталкивается с потоком негатива и посоветовал коллеге не обращать на это внимание.

После этого случая Ильяшенко старается держать подробности личной жизни в тайне от публики. Звезда не хочет столкнуться с пересудами и сплетнями, она никогда не называет имен своих возлюбленных.

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