Новую школу построят в столичном районе Чертаново Северное

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

Школа на 300 мест появится в столичном районе Чертаново. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что образовательное учреждение рассчитано на ребят 9-11-х классов.

— В учебном корпусе предусмотрено одновременное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих ограничений по здоровью. В школе запроектировано восемь классов начальной школы, 10 классов основной школы и четыре класса средней школы, — цитирует Леонова официальный портал мэра Москвы.

В учебном заведении оборудуют помещения универсального назначения, кабинеты для изучения естественных наук и иностранного языка. Помимо этого, в четырехэтажном здании предусмотрены кабинет черчения и моделирования, а также кабинет астрономии и ИТ-полигон.

В школе появится центр информации с библиотекой, читальным залом и местами для индивидуальных занятий. Также там оборудуют спортивный зал с раздевалками и помещением для тренеров.

Кроме того, в учебном заведении появится актовый зал на 180 мест, медицинский блок с кабинетами педагога-психолога и врача, прививочной и процедурной.

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