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Около 100 новых школ и детских садов построят в ближайшие три года в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около 100 новых школ и детских садов построят в ближайшие три года в Москве

Кирилл Николаев

Город

В Москве продолжается масштабное развитие образовательной инфраструктуры. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила член Совета Федерации, представитель Московской городской думы Инна Святенко.

По ее словам, в Москве в ближайшие три года построят около 100 новых зданий для школ и детских садов. Речь идет как о замене устаревших корпусов образовательных учреждений, так и об организации новых объектов. Активное строительство образовательных учреждений ведется в периферийных районах Москвы.

Святенко отметила, что согласно программе строительства и реконструкции образовательных учреждений в столице, с вводом новых жилых микрорайонов сразу же должны создаваться детские сады и школы для соответствующего числа детей.

— Так и происходит сейчас — активное строительство школ и детских садов идет во всех округах столицы, — цитирует Святенко агентство городских новостей «Москва».

Она подчеркнула, что социальная инфраструктура будет планово обновлена в ходе реновации.

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