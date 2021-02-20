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Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы
Фото: Moscow Live

Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо, в результате чего он потерял сознание и врезался в остановку. Уточняется, что мужчина погиб.

— В 05:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22 автомобиль «Волга» совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Предварительно, в это время людей на остановке не было. Водитель скончался, — передает ТАСС.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

На остановке в момент аварии никого не было. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ЧП устанавливаются.

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