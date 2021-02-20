Склад загорелся на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1 Карта всех событий

На юге столицы загорелось складское помещение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Промышленная, дом № 1, строение 1.

— Плотное задымление, огонь продолжает распространяться, — говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется.

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