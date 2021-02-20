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Склад загорелся на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Склад загорелся на юге Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1Карта всех событий

На юге столицы загорелось складское помещение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Промышленная, дом № 1, строение 1.

— Плотное задымление, огонь продолжает распространяться, — говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется.

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