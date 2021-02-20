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Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Песчаный переулок, 2/11 Карта всех событий

Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в московском районе Сокол. Об этом сообщается в субботу, 20 февраля, на сайте ГУ МЧС России по столице.

В 1:55 поступило сообщение о возгорании в Песчаном переулке, 2/11. Пожар случился в одной из квартир на девятом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Из горевшей квартиры сотрудники МЧС спасли трех человек, из соседних квартир они вывели пять человек. До прибытия пожарных подъезд самостоятельно покинули около 30 человек. Одного из спасенных осматривают врачи.

В 2:15 пожар был полностью потушен.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Новой Москве. Инцидент произошел по адресу поселение Рязановское, деревня Студенцы, дом 18.

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