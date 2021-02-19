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Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей в Москве
Фото: NECHAEVA

Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Введенского, 12к1 Карта всех событий

В Москве ликвидировали возгорание двух автомобилей. Об этом корреспонденту «Вечерей Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу.

В настоящее время огонь потушен, безопасности жителей столицы ничего не угрожает.

Уточняется, что площадь пожара составила порядка четырех квадратных метров.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел по адресу улица Введенского, дом 12, корпус 2.

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