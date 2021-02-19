Возгорание двух автомобилей произошло на севере Москвы
Россия, Москва, улица Введенского, 12к2 Карта всех событий
На севере Москвы загорелись два автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Веденского, дом 12, корпус 2. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в столице эвакуировали 40 человек из-за возгорания в вентиляции здания.
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