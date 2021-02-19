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Возгорание двух автомобилей произошло на севере Москвы
Фото: Наталия Нечаева

Возгорание двух автомобилей произошло на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Введенского, 12к2 Карта всех событий

На севере Москвы загорелись два автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Веденского, дом 12, корпус 2. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в столице эвакуировали 40 человек из-за возгорания в вентиляции здания.

Читайте также: Около 800 человек эвакуировали из здания Большого театра из-за задымления

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