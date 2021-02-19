Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Новой Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Студенцы, 18 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировали возгорание в частном доме в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 19 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу поселение Рязановское, деревня Студенцы, дом 18. Огонь перекинулся на близлежащие постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате возгорания здание обрушилось. При пожаре никто не пострадал. На данный момент ведется разбор завалов.

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