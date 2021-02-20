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Центр госуслуг в столичном районе Измайлово открылся по новому адресу
Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

Центр госуслуг в столичном районе Измайлово открылся по новому адресу

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 3-я Парковая улица, 24 Карта всех событий

Центр «Мои документы» в столичном районе Измайлово открылся по новому адресу. Теперь горожане смогут получить необходимые государственные услуги в офисе на втором этаже торгового центра, который находится по адресу улица 3-я Парковая, дом 24.

Так, в центре организовано 65 окон для приема граждан. В двух из них работают сотрудники отдела по вопросам миграции МВД РФ. Кроме того, в помещении расположены зоны ожидания и электронных услуг, а также гардероб, комната матери и ребенка и детская игровая зона.

Помимо этого, для маломобильного населения предусмотрены лифты, удобная навигация, санитарные комнаты и кнопки вызова помощи, передает официальный портал мэра Москвы.

Также в центре госуслуг москвичи могут сделать фото, распечатать документы или снять с них копию, оплатить квитанцию в банковских терминалах в зале и воспользоваться вендинговыми аппаратами.

Читайте также: Центры госуслуг в Москве начали проводить консульскую легализацию документов

госуслугиМоскваИзмайлово
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