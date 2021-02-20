Центры госуслуг в Москве начали проводить консульскую легализацию документов

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Теперь в столице в пяти флагманских офисах «Мои документы», а также во Дворце госуслуг на ВДНХ специалисты предоставляют услугу «Консульская легализация документов».

Услуга позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Такую процедуру могут пройти как российские, так и иностранные граждане, однако услуга не предоставляется индивидуальным предпринимателям.

Срок предоставления составляет пять рабочих дней. Гражданам необходимо будет заплатить госпошлину в размере 350 рублей за каждый документ.

Получить услугу «Консульская легализация документов» можно в центрах госуслуг, которые находятся на Пресненской набережной, на Новоясеневском проспекте, Кировоградской улице, Щелковском шоссе, Рязанском проспекте и проспекте Мира, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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