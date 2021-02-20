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Наталья Сергунина рассказала о старте краудсорсинг-проекта в Москве
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина рассказала о старте краудсорсинг-проекта в Москве

Кирилл Николаев

Город

С 25 февраля по 3 марта на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, жители столицы до 27 февраля включительно смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. С 25 февраля по 1 марта специалисты отберут лучшие предложения, 2 и 3 марта за них проголосуют пользователи платформы. Идеи, которые получили наибольшее количество голосов, будут реализованы.

— В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем — по числу главных образовательных треков «Технограда». Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения, — отметила Наталья Сергунина.

В ходе проекта горожане смогут обсудить современные форматы профориентации и интересные им направления предпринимательской деятельности, перспективные профессии и многое другое.

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Наталья СергунинаМосквакраудсорсинг-проект
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