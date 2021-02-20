Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 22 тысяч заявок на перепланировку квартиры приняла Мосжилинспекция в 2020 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 22 тысяч заявок на перепланировку квартиры приняла Мосжилинспекция в 2020 году

Виктория Родимкина

Город

В 2020 году Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартир. Более половины из них были оформлены в электронном виде.

По словам начальника Мосжилинспекции Олега Кичикова, ведомство не приостанавливало предоставление услуг в прошлом году. Формат работы был изменен.

— С 21 августа 2020 года согласовать переустройство или перепланировку помещения в жилом доме можно исключительно в формате онлайн, — сказал он.

В результате москвичам стало удобнее решать жилищные вопросы.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов пояснил, что за услугой больше не придется лично обращаться в центры госуслуг.

— Так, с момента перевода услуг исключительно в онлайн-формат в августе прошлого года через портал mos.ru поступило более 11,5 тысячи заявлений, — уточнил Дмитрий Иванов.

Для подачи заявки нужно иметь проектную документацию в электронном виде, заверенную электронной подписью, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Второй дом по реновации передали под заселение в столичном районе Черемушки

онлайн-сервисквартираМосжилинспекция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте