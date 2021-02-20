Около 22 тысяч заявок на перепланировку квартиры приняла Мосжилинспекция в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2020 году Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартир. Более половины из них были оформлены в электронном виде.

По словам начальника Мосжилинспекции Олега Кичикова, ведомство не приостанавливало предоставление услуг в прошлом году. Формат работы был изменен.

— С 21 августа 2020 года согласовать переустройство или перепланировку помещения в жилом доме можно исключительно в формате онлайн, — сказал он.

В результате москвичам стало удобнее решать жилищные вопросы.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов пояснил, что за услугой больше не придется лично обращаться в центры госуслуг.

— Так, с момента перевода услуг исключительно в онлайн-формат в августе прошлого года через портал mos.ru поступило более 11,5 тысячи заявлений, — уточнил Дмитрий Иванов.

Для подачи заявки нужно иметь проектную документацию в электронном виде, заверенную электронной подписью, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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