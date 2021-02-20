Безопасность футбольных матчей 20–21 февраля обеспечат более четырех тысяч человек

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Свыше четырех тысяч человек обеспечат безопасность футбольных матчей в столице 20–21 февраля. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Уточняется, что в субботу на центральном стадионе «Динамо» в Петровском парке встретятся футбольные клубы «Динамо» и «Спартак». Для обеспечения безопасности задействуют наряд численностью более двух тысяч человек, среди которых свыше 800 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 800 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и примерно 400 сотрудников полиции и омоновцев.

На следующий день состоятся два матча по футболу: ЦСКА встретит «СКА-Хабаровск» на домашнем стадионе, а команды «Локомотив» и «Тамбов» сыграют на стадионе «Локомотив».

Безопасность будут обеспечивать более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 200 военнослужащих Росгвардии, а также около 300 полицейских и бойцов ОМОНа.

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