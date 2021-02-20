Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вакцинацию от COVID-19 начали проводить в клубах «Активного долголетия»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Вакцинацию от COVID-19 начали проводить в клубах «Активного долголетия»

Елена Фролова

Здоровье

Пройти вакцинацию от коронавируса жителям Московской области «серебряного» возраста теперь можно в 46 клубах проекта «Активное долголетие». Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минздрав.

— Представители старшего поколения тяжелее переносят новую инфекцию, поэтому мы делаем акцент на необходимости вакцинироваться от COVID-19 жителям в возрасте 65+. Мы знаем, что многие из них посещают клубы «Активного долголетия», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Она также напомнила: чтобы получить прививку в клубе не нужно будет посещать медицинское учреждение. На данный момент уже свыше 2,5 тысячи человек воспользовались этой возможностью. Отмечается, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V».

Прививки представителям старшего поколения в клубах «Активного долголетия» делают медики. Для того чтобы пройти там вакцинацию, нужно заранее обратиться к администрации клуба или в управление социальной защиты, где заявителя внесут в соответствующий список.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

вакцинация«Активное долголетие»Московская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте