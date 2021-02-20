Вакцинацию от COVID-19 начали проводить в клубах «Активного долголетия»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Пройти вакцинацию от коронавируса жителям Московской области «серебряного» возраста теперь можно в 46 клубах проекта «Активное долголетие». Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минздрав.

— Представители старшего поколения тяжелее переносят новую инфекцию, поэтому мы делаем акцент на необходимости вакцинироваться от COVID-19 жителям в возрасте 65+. Мы знаем, что многие из них посещают клубы «Активного долголетия», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Она также напомнила: чтобы получить прививку в клубе не нужно будет посещать медицинское учреждение. На данный момент уже свыше 2,5 тысячи человек воспользовались этой возможностью. Отмечается, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V».

Прививки представителям старшего поколения в клубах «Активного долголетия» делают медики. Для того чтобы пройти там вакцинацию, нужно заранее обратиться к администрации клуба или в управление социальной защиты, где заявителя внесут в соответствующий список.

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