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«Удивительная пара!»: Елизавета Боярская опубликовала стильное фото с супругом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Удивительная пара!»: Елизавета Боярская опубликовала стильное фото с супругом

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Елизавета Боярская на своей странице в соцсети Instagram опубликовала совместную фотографию с супругом — актером Максимом Матвеевым.

Пара присутствовала на мероприятии мужского журнала, которое посвятили самым стильным мужчинам 2021 года.

— Первая фотография — это мы «типа серьезные», а следующие две — это мы «типа как обычно», — подписала публикацию актриса.

На снимках Елизавета Боярская позирует в красном брючном костюме с открытой зоной декольте, Максим Матвеев — в черном костюме и с черными часами.

Пользователи восторженно отреагировали на снимки.

«Лизонька, вы удивительная пара! Оба красивые, стильные и дико талантливые!»; «Какие же вы красивые»; «Самая красивая пара»; «Шикарная пара!», — написали они.

Напомним, что Боярская и Матвеев женаты более десяти лет. За годы брака у пары родились двое сыновей — Григорий и Андрей.

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семьяЕлизавета БоярскаяМаксим Матвеев
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