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«Самая красивая пара!»: Боярская запечатлелась в объятиях мужа
Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Самая красивая пара!»: Боярская запечатлелась в объятиях мужа

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Елизавета Боярская показала поклонникам новый снимок, на котором запечатлелась в объятиях супруга, актера Максима Матвеева. Соответствующий пост, сделанный в честь Дня всех влюбленных, артистка разместила в микроблоге Instagram.

На новом черно-белом фото Боярская стоит боком с закрытыми глазами и нежной улыбкой на лице. Муж обнимает ее сзади. Щека актера прикасается к волосам избранницы. В этом кадре чувствуется исходящая от звезд любовь и гармония.

— L.O.V.E, — написала актриса под снимком.

Поклонники звездной семьи отметили красоту супругов и их схожесть. Фанаты пожелали им долголетия, счастья и вечной любви.

«Самая красивая пара! Любите друг друга и будьте счастливы!»; «Как же вы похожи»; «Прекрасные! Красивые! Умные! Самодостаточные! Влюбленные!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, что Боярская и Матвеев женаты более 10 лет. За эти годы в счастливом браке родились двое сыновей — 2-летний Григорий и 8-летний Андрей.

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Елизавета Боярскаямуж и женафото
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