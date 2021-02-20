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Россияне назвали лучшие песни ко Дню защитника Отечества
Фото: «Вечерняя Москва»

Россияне назвали лучшие песни ко Дню защитника Отечества

Елена Фролова

Музыка

Опрос среди россиян о том, какая песня у них ассоциируется с Днем защитника Отечества, провели накануне праздника. Большинство респондентов назвали военно-патриотическую композицию «От героев былых времен» из знаменитого кинофильма «Офицеры». Об этом сообщило ФАН.

Кроме этого, респонденты посчитали подходящими для 23 Февраля такие песни, как «Офицеры» Олега Газманова, «Граница» Леонида Агутина и «Отпетых мошенников», «Идет солдат по городу» вокально-инструментального ансамбля «Пламя», «Комбат» группы «Любэ» и «Солдат» группы 5'nizza.

Участники опроса также подобрали более романтичный репертуар к главному мужскому празднику. В него вошли песни «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой, «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой и «Любите, девушки» группы «Браво».

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