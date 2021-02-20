Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

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Столичная прокуратура предупредила горожан, что призывы к участию в несанкционированных акциях могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 20 февраля.

— В связи с распространением призывов к участию в публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что призывы к участию в незаконных мероприятиях образуют состав административного правонарушения.

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