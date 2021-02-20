Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

Виктория Родимкина

Город

Столичная прокуратура предупредила горожан, что призывы к участию в несанкционированных акциях могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 20 февраля.

— В связи с распространением призывов к участию в публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что призывы к участию в незаконных мероприятиях образуют состав административного правонарушения.

Читайте также: Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции в России

несогласованная акцияпредупреждение горожанМосковская прокуратура
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте